Dai biglietti aggiuntivi per la finale playoff con la Rovato Vertovese alla programmazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Diversi i temi toccati dal presidente del Barletta, Marco Arturo Romano, in occasione di un incontro stampa nella settimana che porterà alla finalissima di Coppa Italia Dilettanti.

”Ho parlato con il presidente Abete-esordisce-e devo dire che c’è stata apertura per la concessione di ulteriori biglietti ai nostri tifosi. Siamo in attesa, ci auspichiamo che ci consentano di avere un seguito ancora più elevato. Rovato? Avversario insidioso e che arriva al match in forma, oltre che in pieno ritmo di gara. Sarà una sfida difficile, cercheremo di fare bene”.

Sguardo all’immediato futuro. “Sulla situazione di mister Pasquale De Candia-prosegue-ci riaggiorneremo dopo la finale di Coppa. Per quanto riguarda le ambizioni future, preciso che la Serie D non è un campionato facile e non è scontato vincere. Vogliamo comunque fare bene e avere entusiasmo”.

