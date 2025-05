Tragedia a Barletta dove, ieri pomeriggio, un bambino di 4 anni è morto dopo una caduta in bicicletta, su una rampa della zona 167. A seguito dell’incidente, il piccolo ha riportato un trauma cranico grave, che si è rivelato fatale.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo stava percorrendo una rampa che consente l’accesso ad un garage quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto, battendo il capo sull’asfalto. Trasportato presso l’ospedale “Dimiccoli” in gravi condizioni, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.