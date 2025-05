Il Sindaco Cannito ha dichiarato quanto segue: “Comunico che, per la manutenzione straordinaria e indifferibile, gli ascensori del sottopasso di via Milano-Via Fracanzano saranno chiusi a partire da oggi per sette giorni, salvo ulteriori adempimenti di natura tecnica che dovessero insorgere durante le operazioni manutentive.

Trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria relativi alla messa in sicurezza dei due ascensori, chiedo ai cittadini di sopportare pazientemente il disagio derivante da tale chiusura.”