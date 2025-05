Uno sguardo rivolto ai “ragazzi speciali”. Un altro agli anziani. Massima attenzione rivolta al sociale per il Borgovilla Calcio, la realtà barlettana che ha partecipato al campionato provinciale di Terza Categoria. Calcio non con i tre punti in palio, questa volta. Calcio inteso come occasione di unione, inclusione ed amicizia. Presenti al triangolare andato in scena al “Manzi-Chiapulin” ragazzi speciali del Centro di Salute Mentale di Molfetta e anziani dell’Oasi della terza età di Barletta. Tutti vincitori, alla fine. Nessuno escluso.

Hanno accolto con gioia e partecipazione l’invito del Borgovilla, due società che hanno militato nel campionato di Terza Categoria: Virtus Molfetta e Atletico Bisceglie.

Appuntamento ai prossimi eventi. Non solo di calcio, ma anche e soprattutto rivolti al sociale.

Il servizio completo su News24.City.