Prima la finale nazionale di Coppa Italia Dilettanti con la Rovato Vertovese, in programma sabato pomeriggio alle 15:30 a Teramo in uno stadio Bonolis che si preannuncia sempre più biancorosso, complici altri biglietti in arrivo, poi la programmazione del futuro e le prime ufficialità. È Marco Arturo Romano, presidente del Barletta, a tracciare l’itinerario di viaggio del club nel mese di maggio. Primo capitolo, quello riguardante la panchina: Pasquale De Candia negli studi di Telesveva aveva preannunciato un comunicato entro il 10 maggio, Romano ricalibra invece le coordinate.

La sensazione è che le parti siano destinate all’addio, con stretta di mano e la vittoria con larghissimo anticipo del campionato di Eccellenza (per la Coppa parlerà il campo) in eredità. Parallelamente all’aspetto tecnico, c’è quello societario: non è un mistero che le porte del Barletta siano aperte anche a nuovi investitori che possano affiancare il progetto di Romano.

Poi c’è la stretta attualità, coincidente con la finale: per il Barletta sarà la 53esima partita in questa stagione. L’ultima è stata però giocata il 6 aprile.

Di fronte ci sarà un avversario che ha vinto le ultime sette partite e ha la certezza di giocare la prossima Serie D. La ricetta di Romano è solo una.