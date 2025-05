Tra campo ed extra campo. Dopo la promozione in Eccellenza dell’Audace Barletta, formalizzata nella giornata di domenica 4 maggio, che ha fatto seguito a quella del Barletta in Serie D risalente allo scorso 23 febbraio, i destini tra le due società potrebbero intrecciarsi in un’estate che si preannuncia, come sempre da qualche anno a questa parte, intensa per la Barletta calcistica.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, l’attuale assetto dirigenziale dell’Audace avrebbe presentato un’offerta al Barletta 1922 per affiancarsi nella gestione societaria, per una percentuale di partecipazione pari al 50%. La proposta sarebbe al vaglio del presidente del Barletta, Marco Arturo Romano, che non avrebbe chiuso le porte all’attuale asset capeggiato da Michele Dibenedetto e avrebbe aperto a un possibile allargamento della composizione societaria. Le parti, in costante contatto negli ultimi giorni, dovrebbero riaggiornarsi dopo la finale di Coppa Italia Dilettanti che andrà in scena sabato 10 maggio tra Barletta e Rovato Vertovese. Il rinnovato progetto avrebbe come ambizione prioritaria quella di costruire una rosa in grado di primeggiare nel prossimo campionato di Serie D.

Sarà allargamento societario e si arriverà, visti i tempi, alla tanto attesa ”fumata bianca”? La cautela è d’obbligo, considerando anche il recente passato, ma la trattativa tra le parti è ben avviata e c’è cauto ottimismo per la chiusura.