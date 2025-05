Il circolo Legambiente di Barletta, presieduto da Raffaele Corvasce, segnala e denuncia in una nota l’ultimo intervento di potatura “ad ulivo” a danno di diversi esemplari di lecci in viale Giannone e piazza Conteduca.

“Questo intervento, programmato da tempo e affidato alla società in house Bar.SA, doveva limitarsi, se eseguito correttamente, alla sola “rimonda del secco“. Questo tipo di attività viene praticata anche durante la stagione vegetativa nell’ambito di trattamenti curativi endoterapici per contrastare l’infestazione da cocciniglia. nel caso specifico, però, l’intervento eseguito ha prodotto la rimozione di buona parte della chioma interna delle piante.

Un’operazione molto invasiva che è andata ben oltre la rimonta del secco e che può aver causato in realtà un grave danno agli alberi.

Per questa ragione chiediamo che vengano adottati provvedimenti seri a carico di chi si è reso responsabile di questo scempio eludendo, per quel che ci è dato sapere, le disposizioni.

Il verde pubblico in questa nostra città verte ormai in uno stato comatoso: tra abbattimenti resisi necessari per ragioni di sicurezza, sbrancamenti e cedimenti riconducibili ad anni di cattiva gestione, la situazione pare peggiorare ogni giorno in modo inesorabile.

Anche quando sembra si stiano facendo passi nella giusta direzione (il censimento è ormai quasi completato) accade qualcosa che fa compiere un rovinoso balzo indietro.

Pur nella consapevolezza delle criticità esistenti e delle difficoltà insite nella gestione delle alberature all’interno di un contesto urbano, restiamo esterrefatti nel constatare che quanto sta accadendo anziché suggerire un approccio più cauto e scientifico alla cura del verde, porti a perseverare in pratiche dannose e impattanti, condotte con approssimazione, superficialità e poca competenza.

Questo approccio non è più tollerabile, non più in una città in cui la situazione del verde è diventata a tutti gli effetti ormai emergenziale”.