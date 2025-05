Quattro medaglie di bronzo è il bottino della delegazione italiana che ha partecipato ai campionati europei di Taekwondo Itf, svoltisi a Tallin in Estonia. Ben due di queste medaglie (una individuale e una di squadra) sono state conquistate dagli atleti della Bat. Un brillante risultato per tutti gli italiani in gara, grazie all’impegno degli atleti e dello staff tecnico, che ha confermato la competitività e l’ottima preparazione del Taekwondo Itf nazionale.

A conquistare il terzo gradino del podio è stato Daniele Palermo (Team Rea Sport di Canosa) nella categoria Sparring Youth U-18 Maschile, 16-17 anni. Bronzo anche per il team Pattern maschile (I-VI Dan) composto da Ferdinando Pistillo (Team Rea Sport di Canosa), Adriano Lisanti (Team Rea Sport di Canosa), Antonio Guglielmi (Federico II di Barletta), Ruggero D’Agnello (Federico II di Barletta), Gianmarco Areste (Federico II di Barletta). Doppio bronzo, infine, per Davide Forte (Team Catania) nella categoria Pattern e Sparring Adult Maschile, 35-44 anni, IV Dan. Un ruolo di rilievo è stato ricoperto anche dagli arbitri internazionali azzurri, giunti anche loro dalla Bat, che hanno garantito il corretto svolgimento delle competizioni: Giuseppe Cafagna (IV Dan), Raffaele Adito (VI Dan), master Ruggiero Lanotte (VIII Dan) vicepresidente europeo della Federazione.

«Dopo la soddisfazione di Tallin, l’attenzione si sposta ora sul Barletta Challenge, in programma i prossimi 24 e 25 maggio – commenta Ruggiero Lanotte vicepresidente europeo della federazione-. L’evento di portata internazionale, prevede la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da Grecia, Ucraina, Bosnia, Estonia, Serbia, Spagna e Bulgaria. Una presenza di tante nazioni europee che conferma il forte richiamo di questa disciplina e l’importanza strategica che riveste nel panorama sportivo italiano. Gli atleti azzurri, reduci dai successi ottenuti in terra estone, si stanno preparando a dare nuovamente prova del proprio valore, forti dell’esperienza maturata e animati dal desiderio di migliorare ulteriormente i risultati finora ottenuti».