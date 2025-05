Stagione da 9 pieno, tendente al 10 per il Barletta. Manca la ciliegina sulla torta per il massimo dei voti, dopo la promozione in Serie D e la vittoria della Coppa Italia Dilettanti Puglia. Manca il trofeo nazionale. Da provare a prendersi domani: Barletta contro Rovato Vertovese, fischio d’inizio previsto alle ore 15.30 allo stadio “Bonolis” di Teramo. Lombardi più rodati, biancorossi senza partite con qualcosa in palio da un mese e mezzo. Dalla semifinale di ritorno col Giulianova, in pratica.

Guai a sottovalutare il Rovato Vertovese, suggerisce l’allenatore del Barletta.

Capitolo formazione: Mariani no, Strambelli sì, ma con riserva.

Muraglia biancorossa sugli spalti del “Bonolis”: saranno quasi 3500 a spingere il Barletta verso il triplete-bis.

