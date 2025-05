“Quando si è sportivi, non bisogna sognare la vittoria, ma bisogna allenarsi per ottenerla….ed io mi sono allenato, divertito e ho raggiunto finalmente il mio sogno”

Queste le parole dell’atleta Barlettano Vito Farano, iscritto con la ASD Barletta Sportiva, Presidente Enzo Cascella, che lo scorso 27 Aprile, ha partecipato alla London Marathon 2025 con un’incredibile determinazione e un risultato eccezionale, fermando il cronometro a 3 ore e 30 minuti, aggiungendo un’altra grande impresa, dopo aver già conquistato in passato, la prestigiosa medaglia Major.

Si è svolta, ieri sera, una splendida festa presso la sede dell’associazione, Via Milano, 67, alla presenza dell’ Assessore allo Sport Massimiliano Dileo e dei soci, durante la quale non sono mancati affetto, stima e riconoscenza nei confronti dell ‘ Ultra Maratoneta, avendo portato a termine, anche gare di 100 km.

L’abbraccio caloroso ricevuto, ripaga i sacrifici, l’impegno e la dedizione profusi con la sua innata semplicità, umiltà e generosità, facendo parte, oltretutto, di associazioni di volontariato come l’ UNITALSI.

“Lo sport è vita e mi ha portato sul percorso delle Majors, sei medaglie che rappresentano i paesi più belli del mondo, tutti racchiusi in un’unica medaglia, diventata il mio simbolo di vita sportiva. Auguro a tutti, di inseguire e raggiungere i propri obiettivi, con la stessa passione”, ha ricordato l’ ultra-maratoneta.

Il Presidente Enzo Cascella ha espresso il proprio orgoglio: “Siamo onorati di avere nelle nostre file un atleta di questo calibro. Il suo impegno è un esempio per tutti i nostri tesserati.”