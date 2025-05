Con un proprio provvedimento il Sindaco Cosimo Cannito ha disposto, in segno di cordoglio, il lutto cittadino per domani, Lunedì 12 Maggio, giorno dell’estremo saluto al piccolo Francesco, tragicamente deceduto il 5 Maggio scorso. Per l’intera giornata le bandiere di tutti gli uffici comunali saranno esposte a mezz’asta.

Il Sindaco invita i titolari di attività commerciali ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino evitando comportamenti che contrastino con lo spirito della giornata e tutti i cittadini a non svolgere attività ludiche, ricreative e musicali non rispettosi dello spirito luttuoso legato al triste momento.

Cannito invita, inoltre, i titolari di attività commerciali, in segno di partecipazione al lutto, di abbassare le saracinesche durante lo svolgimento dei funerali del bimbo che si terranno alle ore 17,00 nella Parrocchia della Santissima Trinità.