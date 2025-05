Il Comitato di Zona 167 di Barletta esprime forte preoccupazione per la recente installazione di ben tre ripetitori di telefonia mobile nel raggio di circa 40 metri lungo via delle Querce, in un contesto densamente popolato. L’allarme lanciato da numerose segnalazioni di residenti non può essere ignorato: si tratta di un intervento che impatta direttamente sul diritto alla salute e sulla qualità della vita dei cittadini.

Non è accettabile che logiche di mercato e interessi economici privati abbiano il sopravvento su diritti costituzionalmente garantiti, come quello alla salubrità dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica. Il Comitato ricorda che nessuna innovazione tecnologica può essere realizzata a scapito della sicurezza e della dignità delle persone.

Il Comitato di Zona 167 chiede formalmente al Comune di Barletta e all’ARPA Puglia di fornire ogni informazione utile a rendere pubblici e trasparenti gli atti e i procedimenti amministrativi relativi all’installazione dei suddetti impianti. In particolare, si ritiene doveroso sapere:

Quali soggetti hanno richiesto e ottenuto le autorizzazioni.

Se sono state rispettate le distanze minime da abitazioni e luoghi sensibili.

Se il Comune è dotato di un Piano delle Antenne aggiornato e condiviso con i cittadini.

Se sono previste o già avviate misurazioni dei campi elettromagnetici da parte dell’ARPA.

La cittadinanza non può e non deve essere esclusa dalle scelte che la riguardano. Le istituzioni locali e regionali hanno il dovere morale, oltre che giuridico, di rispondere in maniera chiara e tempestiva. Non si tratta di ostacolare il progresso, ma di governarlo con giustizia, responsabilità e trasparenza.