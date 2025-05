Saranno celebrati questo pomeriggio i funerali del piccolo Francesco, il bambino di 4 anni morto il 5 maggio scorso, dopo essere caduto da una bici, guidata dal papà, in un garage condominiale del quartiere Patalini, a Barletta. Le esequie sono in programma alle 17, nella chiesa della Santissima Trinità. Per l’occasione, il sindaco della Città della Disfida, Mino Cannito, ha proclamato il lutto cittadino. Un segno di vicinanza alla famiglia del bimbo da parte di una comunità sconvolta da questa terribile tragedia.

Francesco, in base a quanto emerso dall’autopsia eseguita da Biagio Solarino, dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, sarebbe deceduto a causa dei gravi traumi riportati nella caduta, in particolar modo alla testa. Secondo la ricostruzione, il bambino era seduto sul sellino della bicicletta a pedalata assistita, dietro al padre, quando l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, rovinando al suolo. Battendo il capo sull’asfalto, il piccolo ha perso conoscenza. Inutile la corsa disperata verso l’ospedale “Dimiccoli”, dove è arrivato in condizioni gravissime. Vani i tentativi dei medici del nosocomio barlettano di rianimarlo.

Sulla vicenda, la Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro sulle circostanze legate al drammatico incidente, con particolare attenzione alla sicurezza del trasporto sul mezzo a due ruote. Anche per questo la bici è stata sottoposta a sequestro, su ordine della magistratura.