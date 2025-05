L’appuntamento mensile di “Corto che passione!”, la diretta dal teatro londinese con “Die Walkure” e “One to One: John & Yoko” sono gli eventi imperdibili di questa settimana al Politeama Paolillo di Barletta.

Nello specifico, come da consuetudine, torna al Politeama Paolillo “Corto che passione!” finalizzato a promuovere il vivace universo dei cortometraggi ogni secondo martedì del mese. La cinquina di martedì 13 (ore 18.30) è composta da 5 corti, premiati o candidati ai Nastri d’Argento 2025: 1) “Marcello”, Nastro d’Argento miglior corto di fiction di Maurizio Lombardi con Francesco Gheghi, Leon Muraga, Mario Sgueglia, Adamo Dionisi, Stefano Macciocca; 2) “Playing god”, Nastro d’argento miglior corto di animazione di Matteo Burani; 3)“Pinocchio reborn” Candidato al Nastro d’Argento, di e con Matteo Cirillo, Giulio Scarpati, Paolo Triestino, Giuseppe Ragone; 4)“La buona condotta”, Nastro d’Argento migliore opera prima di Francesco Gheghi, con Ludovica Chiaschetti, Licia Lanera, Davide Iachini; 5) “A domani” Nastro d’Argento speciale per la qualità della regia e la sensibilità dello stile narrativo di Emanuele Vicorito, con Angelo Caianiello, Mia Russell.

Dai corti alla diretta dal Covent Garden di Londra. Mercoledì 14 maggio alle ore 18.00 ecco “Die Walkure” nuova produzione della Royal Opera diretta dal celebre M° Antonio Pappano con la regia di Barrie Kosky. Nel cast Cristopher Maltman, Elisabet Strid, Lise Davidsen.

Dal 15 al 21 maggio, invece, (ore 21.15) al Politeama Paolillo arriva “One to One: John & Yoko”. Dopo la presentazione al Festival di Venezia e al Sundance Film Festival il lavoro del premio Oscar Kevin MacDonald giunge nelle sale proponendo al pubblico materiale inedito, filmati artigianali, conversazioni intime con amici e collaboratori di John Lennon e Yoko Ono: un viaggio attraverso il pacifismo, la controcultura incendiaria della coppia e il celebre concerto del 1972. L’evento al cinema è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in collaborazione con Radio Capital e MYmovies.