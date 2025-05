E novità furono. Le strade di Pasquale de Candia e del Barletta non correranno in direzioni parallele nella stagione 2025/26. A comunicare un addio già annunciato da settimane è stata una nota ufficiale diffusa dal club biancorosso a 48 ore dalla sconfitta in finale di Coppa Italia Dilettanti a Teramo con la Rovato Vertovese. “La S.S.D. Barletta 1922 – si legge – comunica che, per la stagione sportiva 2025/2026, non sarà rinnovato l’accordo con mister Pasquale De Candia e con il suo staff tecnico. A tutti loro va il più sentito ringraziamento per l’eccellente lavoro svolto durante la stagione appena conclusa e, soprattutto, per la professionalità, l’impegno e i valori umani sempre dimostrati. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori aggiornamenti e comunicazioni in merito alla programmazione della nuova stagione”. De Candia saluta dopo un campionato di Eccellenza dominato e dopo una stagione da 53 partite ufficiali, con 36 vittorie, 11 pareggi e sei ko, 100 gol fatti e 35 al passivo. Proprio la promozione conquistata con così largo anticipo, a fine febbraio, ha probabilmente contribuito al rilassamento della squadra e al calo di tensione che, unito a una sosta di 34 giorni tra l’ultimo impegno ufficiale e la finale di Coppa, ha contribuito a un ko che ha lasciato l’amaro in bocca tra i quasi 4000 tifosi barlettani che avevano invaso Teramo. Proprio quel capitale umano resta l’eredità più importante da rispettare, con vista sul ritorno in Serie D. Per la panchina, accanto all’ipotesi legata al ritorno di Francesco Farina, si sta facendo largo il nome di Nicola Ragno. Nelle stanze dei bottoni intanto si lavora a un ampliamento della base societaria, opportunità mai respinta dallo stesso Romano. Già all’inizio della prossima settimana, in tal senso, è lecito attendersi novità. Lo stesso numero 1 biancorosso da Teramo ha intanto già lanciato la sfida per l’annata sportiva che verrà.