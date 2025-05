Un boato improvviso nel cuore della notte ha squarciato il silenzio nel quartiere Borgovilla di Barletta. In pochi minuti, le fiamme generate da un incendio hanno avvolto e distrutto tre auto parcheggiate in via Amendola, alle spalle di villa Bonelli. L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte. I residenti, svegliati da una forte esplosione, si sono affacciati alle finestre e hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme, oltre a divorare le auto, hanno annerito le facciate di alcune villette e danneggiato una manichetta dell’Acquedotto.

Questa mattina, le carcasse delle vetture erano ancora sul posto, completamente carbonizzate. I carabinieri stanno conducendo le indagini: sono in corso l’acquisizione e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dai primi riscontri, si noterebbero delle persone in azione, un elemento che rafforza l’ipotesi che si tratti di un incendio doloso.

Ma non è stato l’unico episodio inquietante della zona. La notte precedente, a poche decine di metri di distanza, dei cartoni sono stati dati alle fiamme davanti al portone d’ingresso in legno dell’Auditorium Bonelli, un centro culturale inaugurato appena due mesi fa. Ad evitare il peggio è stato il gesto tempestivo e coraggioso di un residente, che è intervenuto prima che le fiamme potessero propagarsi e causare danni irreparabili.

Gli incendi di queste notti alimentano la paura e la rabbia di chi vive il quartiere e denuncia da tempo una condizione di abbandono e insicurezza.

Il servizio completo su News24.City.