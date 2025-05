«Il Circolo Franco Dambra di Sinistra Italiana esprime la piena e incondizionata solidarietà ad Antonella Piccolo, titolare della Libreria Einaudi di corso Garibaldi a Barletta, per la vile aggressione verbale subita ieri da parte di alcuni turisti israeliani». E’ quanto si legge in una nota di SI Barletta a margine dell’episodio denunciato ieri dalla libraia barlettana.

«Il gesto di esporre una bandiera palestinese, simbolo di un popolo che aspira alla pace e alla giustizia, è stato inaccettabilmente contestato con frasi offensive e minacce di morte rivolte al popolo palestinese. Un simile comportamento, intollerabile in una società civile e democratica, rappresenta un attacco alla libertà di espressione e al pacifico esercizio del pensiero.

La Libreria Einaudi di Barletta è un presidio culturale importante per la nostra comunità, un luogo di incontro e di scambio di idee. Antonella Piccolo, con la sua passione e il suo impegno, contribuisce quotidianamente a promuovere la cultura del rispetto e del dialogo.

Il Circolo Franco Dambra di Sinistra Italiana si stringe ad Antonella in questo momento difficile e condanna con fermezza ogni forma di intimidazione e di violenza verbale. Siamo convinti che Barletta continuerà ad essere una città aperta e accogliente, dove la libertà di pensiero e la solidarietà verso chi soffre non potranno mai essere messe in discussione.

Il Circolo Franco Dambra di Sinistra Italiana invita la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni a manifestare la propria solidarietà ad Antonella e alla sua libreria, ribadendo insieme i valori di pace, rispetto e convivenza civile».