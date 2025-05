Risultati di rilievo per l’Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli, grazie ai traguardi tagliati da tre studenti della scuola secondaria di primo grado, protagonisti assoluti della fase regionale e nazionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali, competizione promossa da ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali).

Alessia Amodio, Francesco Lanotte e Michelangelo Rizzi, tutti frequentanti la classe terza, hanno rappresentato con successo l’istituto e la città di Barletta nella fase regionale tenutasi presso il Campus Universitario di Bari. Alessia ha conquistato il primo posto assoluto, Francesco si è piazzato terzo e Michelangelo ha ottenuto un brillante decimo posto, su un totale di 60 studenti provenienti da 20 scuole della Puglia. I ragazzi si sono distinti su prove impegnative: dal calcolo della potenza delle centrali idroelettriche all’interpretazione delle bollette energetiche, fino al riconoscimento scientifico di piante e insetti.

Il trionfo non si è fermato lì. Dopo la premiazione regionale, in occasione del Darwin Day patrocinato dall’Università “Aldo Moro” di Bari, Alessia e Francesco sono volati ad Assisi, dove si è svolta la fase nazionale della competizione. E anche qui hanno lasciato il segno: Francesco Lanotte ha conquistato il terzo posto a livello nazionale, mentre Alessia Amodio si è classificata ottava, tra 33 studenti finalisti provenienti da tutta Italia.

Risultati eccezionali che testimoniano non solo le doti e l’impegno degli studenti, ma

anche la qualità della formazione offerta dall’istituto barlettano. A prepararli con dedizione è stata la professoressa Giada Rizzi, docente di matematica e scienze e referente per la scuola secondaria di primo grado Dimiccoli, che ha così commentato: ”Credo profondamente in questa competizione: offre ai ragazzi un’opportunità concreta di orientamento, li avvicina alla scienza e li porta a confrontarsi con coetanei di tutta Italia in contesti universitari di alto profilo. Alessia, Francesco e Michelangelo hanno dimostrato un’eccellente preparazione e una sorprendente maturità scientifica”.

Fondamentale anche il supporto della dirigente scolastica, professoressa Loretta Lionetti, che ha creduto nel valore educativo dell’iniziativa, promuovendo la partecipazione dell’Istituto per la prima volta: ”Il nostro Istituto è orgoglioso di questi ragazzi straordinari-ha dichiarato la Dirigente-in quanto il loro successo è motivo di orgoglio per tutta la città di Barletta. Hanno dimostrato che l’impegno, la passione e la sinergia tra studenti e docenti possono davvero fare la differenza. E allora, mentre Alessia e Francesco tornano da Assisi con medaglie, riconoscimenti e tanta emozione, tutta Barletta può sentirsi rappresentata con fierezza. A loro, due vere vele che navigano nel mare della conoscenza, auguriamo buon vento per tutte le sfide future”.