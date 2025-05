Lunedì 19 maggio 2025, alle ore 18.00, presso il Parco dell’Umanità (via Barberini), sarà accolta l’Icona Pellegrina di Maria che scioglie i nodi. Seguirà il rosario meditato e la celebrazione eucaristica. Guiderà la preghiera P. Gennaro Farano.

È un iniziativa promossa dalla parrocchia San Giovanni Apostolo che si inserisce nel programma del mese di maggio dedicato alla Vergine Maria, per la quale ogni lunedì sono stati organizzati degli incontri di preghiera, di annuncio del Vangelo nel quartiere.

«Il momento del lunedì di maggio nel nostro quartiere – dichiara don Rino Mastrodomenico, parroco di San Giovanni Apostolo – si è rivelato occasione di fraternità perché i fedeli di ogni zona dove si è vissuta la preghiera hanno colto l’occasione per incontrarsi e condividere tra le famiglie, adulti giovani e bambini. Un bella testimonianza di comunione e di pace in un contesto sociale dove spesso prevale la frammentazione, divisione e violenza. Barletta “Civitas Mariae”! A Lei affidiamo i nostri amministratori affinché s’impegnino per il bene comune e il rispetto del diritto di tutti, le famiglie, in modo particolare i giovani. La visita della Vergine Maria che scioglie i nodi vuole essere un’occasione per invocare la materna intercessione della Madre Celeste affinché si rafforzi la nostra attenzione verso le nuove generazioni ed, in modo particolare, il nostro oratorio sia sempre un luogo di crescita sana ed armonica dei ragazzi e dove i loro cuori siano sempre gioiosi ed aperti, lontano dagli sbarramenti dell’ egoismo e del profitto».