Si è svolta oggi la seconda tappa delle giornate di sensibilizzazione e formazione contro ogni tipo di violenza dal titolo: “La Stanza Divina contro il disagio dei giovani”.

Il progetto, che oggi entra anche nelle istituzioni scolastiche, è la naturale prosecuzione de “La Stanza Divina”, istituita nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, uno sportello di ascolto e supporto per la tutela delle vittime di reato e la prevenzione dei gesti suicidari, che, grazie al protocollo firmato tra la Questura della provincia di Barletta-Andria-Trani, l’associazione Divine del Sud, il Comune di Barletta, la Provincia Bat e l’Asl Bat, offre assistenza psicologica e legale gratuita a chi ne ha bisogno, in completo anonimato.

Ospiti dell’incontro odierno sono stati Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, vittima innocente di mafia, morto a soli 15 anni la notte del 12 luglio 2001, a Bari Vecchia, coinvolto per errore in una sparatoria tra i clan Capriati e Strisciuglio, a pochi passi da casa sua dove i genitori lo aspettavano per mangiare una pizza insieme.

Raccontare il disagio dei giovani attraverso esempi importanti è l’obiettivo di questo progetto “itinerante” e l’esempio di Pinuccio e Lella, vere e proprie istituzioni antimafia, è il più importante e prezioso per i giovani.

All’evento, moderato dalla Presidente regionale de “La Stanza Divina”, avv. Agata Oliva, hanno preso parte il Questore della provincia Bat, dott. Alfredo Fabbrocini e il referente di Libera Puglia, Don Angelo Cassano. I saluti, infine, sono stati affidati al dirigente scolastico prof. Francesco Messinese e alla Presidente delle “Divine del Sud” cav. Francesca Rodolfo, nonché, promotrice del progetto.

Al termine dell’incontro, i coniugi Fazio e Don Angelo Cassano, accompagnati dal Questore BAT, dott. Alfredo Fabbrocini, e dal Dirigente del Commissariato di Ps di Barletta, dott. Pasquale Cusano, hanno visitato “La Stanza Divina” presso predetto presidio di Pubblica Sicurezza.

Prosegue, senza sosta, l’impegno della Polizia di Stato a tutela della legalità, intesa in ogni sua forma.