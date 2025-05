“Le interlocuzioni proseguono ma non c’è ancora un accordo”. Così il presidente della SSD Barletta 1922, Marco Arturo Romano, intervenuto ai nostri microfoni in mattinata, sulla trattativa con il “gruppo Audace Barletta”.

Il patron biancorosso si è espresso in questo modo sullo status dei contatti tra le parti. “Non posso negare che stiamo dialogando, ma al momento ci sono ancora valutazioni che stiamo facendo. Non c’è accordo tra le parti, ci riaggiorneremo nei prossimi giorni. Non mi sento di sbilanciarmi, vedremo quello che succederà”.

Fase interlocutoria quindi che prosegue, con il rischio di dilatare le tempistiche per la programmazione del prossimo campionato di Serie D. L’auspicio per i tifosi biancorossi è che si possa trovare un’intesa, in un senso o in un altro, a stretto giro.