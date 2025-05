Non è arrivata la fumata bianca nell’incontro tra il presidente del Barletta Marco Arturo Romano e alcuni dirigenti dell’Audace Barletta per l’ingresso di questi ultimi nella società che giocherà la prossima Serie D. Non sono bastate due ore di incontro nel pomeriggio di martedì per accorciare le distanze. Restano da limare diversi dettagli. Attesi aggiornamenti in un senso o nell’altro già entro la serata di mercoledì.