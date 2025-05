E’ entrato in vigore all’università di Bari, dopo aver completato l’iter procedimentale, il codice di condotta per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie. Il testo, ricorda UniBa in una nota, “è stato formulato dal comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in coerenza con i valori guida espressi nel codice etico e nel codice di comportamento e nel rispetto delle fonti normative internazionali, europee e nazionali”.

L’obiettivo dell’ateneo barese è “prevenire e contrastare i comportamenti discriminatori, la violenza e le molestie, anche di genere e sessuali, e ogni altra forma di violazione della dignità della persona”. “Tutta la comunità universitaria – conclude UniBa – è coinvolta nel contribuire ad assicurare un ambiente di studio e lavoro in cui si rispetti la dignità delle persone e in cui le discriminazioni, la violenza e le molestie non siano tollerate in alcuna forma”.