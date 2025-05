Mancano le firme, è vero. Manca l’ufficialità, è altrettanto vero. Le ultime ore, in particolare quelle di ieri sera, pare abbiano “partorito” l’unione tra Barletta e Audace Barletta. I beninformati raccontano di accordi totali tra le parti. Nel caso specifico, Marco Arturo Romano, presidente del Barletta, da una parte, Michele Dibenedetto, presidente dell’Audace, dall’altra. Partiamo dalle quote: il 70% del Barletta resta di proprietà di Romano, il restante 30%, invece, diventa di Michele Dibenedetto e del suo gruppo di lavoro, che comprende altri due imprenditori autoctoni, Vincenzo Bellino e Giuseppe Peres, tutti reduci dal trionfo nel girone A di Promozione. L’obiettivo – in attesa delle dichiarazioni ufficiali dei protagonisti della vicenda – è quello di dare maggiore consistenza ad un progetto ambizioso nel prossimo campionato di Serie D. Garanzie di vittoria non esistono nel mondo del calcio, ma l’opera unificata tra le parti punta a creare i migliori presupposti per riuscirci. Ad occuparsi delle vicende e delle strategie di mercato sarà Savino Daleno, per anni capitano del club biancorosso, che arriva dall’esperienza all’Audace. Se tutte le indiscrezioni dovessero trovare riscontro nei fatti – cosa che pare non avverrà prima dell’inizio della prossima settimana – erediterà il testimone da Bartolo Lorusso. Le ultime novità che riguardano il riassortimento dello staff dirigenziale, intanto, sembrano non aver modificato la griglia di partenza sul profilo che prenderà il posto in panchina di Pasquale de Candia: Nicola Ragno, infatti, resta in pole position, con Francesco Farina sullo sfondo. Capitolo direttore generale: tutti gli indizi portano al ritorno di Beppe Iannone, nelle vesti di trait d’union tra le due realtà. Ha già ricoperto in passato questo ruolo nel Barletta e per tanti anni è stato parte integrante della famiglia Audace. Se son rose… fioriranno. Saranno rose tutte biancorosse?