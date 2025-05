Dopo un accesso botta e risposta dei giorni scorsi tra il Presidente del Consiglio comunale di Barletta Marcello Lanotte e la consigliera comunale del Partito Democratico Santa Scommegna rispetto alle comunicazioni nella conferenza dei capigruppo, oggi pomeriggio è tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Barletta, presso la sala consiliare di via Zanardelli. Non sono mancate interrogazioni, dall’opposizione all’Amministrazione, riguardanti sia la questione delle “macchie giallognole” di via Misericordia e dintorni, sia riguardo al furto dei due automezzi Bar.S.A. negli scorsi mesi reso noto soltanto di recente dalla stampa e social network. Per entrambe la risposta non c’è stata poiché l’Amministrazione rispetta le indagini in corso da parte degli inquirenti, per cui si spera in un prossimo esito. Inoltre, un’interrogazione dei consiglieri del PD e di FI-FdI ha riguardato la realizzanda “isola salvagente” sulla Litoranea “Pietro Paolo Mennea” che negli scorsi giorni ha creato disagi al traffico veicolare e alla sicurezza degli automobilisti e motociclisti; l’assessore Dileo ha garantito che nei prossimi giorni i lavori verranno portati a termine con il completamento della segnaletica orizzontale. Questi dossi sono inseriti in un progetto che ha il fine di migliorare la sicurezza per i pedoni soprattutto nei luoghi di maggiore flusso per un più sicuro attraversamento.

Sollecitato da una domanda del consigliere Grimaldi (Lega), l’assessore all’Urbanistica Pierpaolo Grimaldi ha scandito che: «IL Comune di Barletta ha intenzione di mantenere la precedente divisione tra spazio pubblico e privato prevista dal Piano regionale delle coste, cioè il 60% destinato a spiaggia pubblica e il 40% ai lidi privati».

Al primo punto all’ordine del giorno una maxi variazione di Bilancio, comprensiva cioè di tante variazioni inerenti diversi capitoli di spesa in uscita e in entrata. Il provvedimento è stato esposto dall’assessore al Bilancio Gennaro Cefola, cui hanno rivolto alcune domande i consiglieri del PD. Alla fine il provvedimento è stato approvato con 20 voti favorevoli della maggioranza.

Come già deciso in un precedente Consiglio comunale, si è provveduto alla sostituzione di Massimiliano Dileo, attuale assessore, dal Cda dell’ASP “Regina Margherita”; la decisione di non attingere alla precedente graduatoria non è stata condivisa dalle opposizioni, che per questo hanno preferito abbandonare l’aula in segno di protesta al momento del voto. Comunque la maggioranza del Consiglio comunale ha votato, a scrutinio segreto, per il nome di Vito Mascolo.