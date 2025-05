Nel momento decisivo, una delle più belle prestazioni della stagione. Il Frantoio Muraglia Barletta Basket batte per 58-81 in quel di Corato la Fortitudo Trani, vince il secondo turno playout e conquista una meritata salvezza in C Interregionale. Ha vinto Barletta, hanno vinto i biancorossi che hanno saputo ricompattarsi nei diversi momenti difficili di questa stagione e sono riusciti ad avere la meglio su Trani nel doppio confronto di postseason.

Al rientro dagli spogliatoi, sale in cattedra l’esperto Bruno Bolzoni per Trani, che realizza 8 punti consecutivi. Tranesi a -14, ma Barletta non si disunisce e continua a giocare una pallacanestro efficace. Whelan e Mastrodonato risultano essere spine nel fianco per la difesa locale, al pari di un Serino in formato super (48-69). Ultimi dieci minuti di ordinaria amministrazione fino al countdown finale (58-81): festa biancorossa e abbracci emozionanti per tutto quello che ha riservato questa stagione. Sarà, ancora una volta, C Interregionale!