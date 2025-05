Prime tracce della rinnovata società. Primi segnali del progetto allargato Barletta-Audace. In attesa della ratifica dell’accordo – le parti si incontreranno nuovamente domani per perfezionare l’ingresso al 30% di Michele Dibenedetto, Vincenzo Bellino e Giuseppe Peres – c’è già un lavoro sottotraccia, in vista del prossimo campionato di Serie D. Torneo che il Barletta del presidente Marco Arturo Romano vuole affrontare da protagonista, a maggior ragione con l’ingresso di nuove forze economiche. Già individuato l’uomo a cui la società consegnerà le chiavi del mercato: Savino Daleno, in passato capitano dei biancorossi, reduce dall’esperienza nell’Audace che ha vinto l’ultimo girone A di Promozione. Non ci sono certezze assolute, invece, circa il nome di colui che erediterà il testimone da Pasquale de Candia. Esiste, però, una griglia di partenza al momento era e resta in pole position Nicola Ragno, uno che sa come si vince il girone H di Serie D e che sarebbe affascinato dall’idea di allenare per la prima volta in carriera al “Cosimo Puttilli”.

Ci sarebbero stati contatti, però, con altri due tecnici nella giornata di ieri: Luca Tiozzo e Valeriano Loseto, entrambi reduci dall’esperienza alla guida del Gravina. Tiozzo ha diretto i murgiani per un girone e mezzo, prima dell’esonero. Loseto, invece, ha completato l’opera-salvezza raggiungendo il traguardo senza playout con una giornata di anticipo. Intavolate le prime trattative ed effettuati i primi sondaggi con i calciatori. Il Barletta, inutile nasconderlo, ci ha provato con Nicola Loiodice, che però ha scelto di raggiungere un accordo preliminare con il Fasano. Le maggiori attenzioni sono rivolte sempre sull’attacco: Da Silva, Sosa e Rajkovic sono tutti nomi di prim’ordine per la categoria, ma anche in questo caso bisognerà fare i conti con una inevitabile concorrenza.