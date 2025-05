È stato ratificato nella giornata del 24 maggio 2025 l’accordo tra il presidente del Barletta, Marco Arturo Romano e il “gruppo Audace”, per l’acquisizione del 30% (49% entro febbraio 2026 ndr) da parte della cordata rappresentata da Michele Dibenedetto, Vincenzo Bellino e Giuseppe Peres.

L’obiettivo, come dichiarato da Romano e da Dibenedetto a mezzo stampa, è quello di costruire una squadra che possa puntare a medio termine al raggiungimento della Serie D. Definito il ritorno di Beppe Iannone, che tornerà a ricoprire la carica di direttore generale, sarà Savino Daleno a ricoprire il ruolo di responsabile dell’area tecnica, dopo l’ottimo quinquennio in biancorosso 2018-2023 e l’ultima stagione con l’Audace (coincisa con la promozione in Eccellenza).

A un passo l’arrivo di Nicola Ragno, che dovrebbe succedere a Pasquale De Candia come nuovo tecnico, mentre, per quanto riguarda la squadra in attesa delle new entries, la prima conferma sarà quella di Esteban Giambuzzi. Da valutare invece gli altri giocatori con accordi biennali come Montrone, Strambelli, Scaringella, Lattanzio, Bernaola, Lavopa e Bayo.

A cura di Giacomo Colaprice