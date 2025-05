È il giorno della ratifica dell’accordo tra Barletta e Audace. È il giorno del nuovo incontro tra le parti. È il giorno della firma del preliminare. È il primo giorno, in pratica, del nuovo progetto condiviso, tutto a tinte biancorosse. Il gruppo Audace entra a tutti gli effetti nel “mondo” Barletta. Non come singole persone – i protagonisti di questa ” storia” sono Michele Dibenedetto, Vincenzo Bellino e Giuseppe Peres – ma a capo di una nuova società e con una quota pari al 30%. Il restante 70% resta di proprietà di Marco Arturo Romano. I beninformati raccontano di accordi tra le parti per la cessione di un ulteriore 20% a metà stagione e del pacchetto totale al termine dell’annata agonistica 2025-2026. Romano, intanto, continuerà ad essere il presidente del Barletta, Michele Dibenedetto, presidente dell’Audace che ha ottenuto la promozione in Eccellenza, ricoprirà l’incarico di vice presidente. Vincenzo Bellino sarà il dirigente di riferimento del settore giovanile biancorosso. Sarebbero da definire, invece, tutte le altre cariche. Non ci sono dubbi su chi si occuperà di mercato: chiavi a Savino Daleno. Mancano pochissimi dettagli, infine, per quanto concerne il nuovo allenatore: Nicola Ragno era e resta la primissima scelta per la panchina. È uno che sa come si vince il girone H di Serie D: lo ha fatto alla guida sia del Bisceglie che del Potenza. Nel suo curriculum calcistico, inoltre, figurano due successi nel playoff del raggruppamento che comprende le pugliesi: il primo con il Francavilla in Sinni, il secondo al “timone” del Nardò.