Violenta esplosione, questa notte intorno alle 4:00, in via De Nittis nel centro di Barletta. Ignoti hanno fatto saltare in aria il bancomat della Banca Sella e, in pochi minuti, sono riusciti a portare via l’intero macchinario con all’interno la cassa contenente il denaro. L’esplosione ha provocato danni ingenti non solo alla struttura esterna, ma anche agli ambienti interni della filiale. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e la Scientifica, che hanno effettuato i rilievi utili alle indagini attualmente in corso.