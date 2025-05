Un boato improvviso, nel cuore della notte, ha scosso il centro di Barletta e svegliato di soprassalto i residenti di via De Nittis. Intorno alle 4:00, un commando ha preso di mira il bancomat della Banca Sella, facendolo saltare in aria con una carica esplosiva. In pochi minuti, i malviventi sono riusciti a portare via l’intero macchinario, con all’interno la cassa contenente circa 37mila euro.

Ma a rimanere pesantemente colpita è anche la struttura della filiale: danni ingenti non solo all’esterno dell’edificio, ma anche agli ambienti interni, dove l’onda d’urto ha provocato lesioni, distrutto arredi e vetrate. Un’azione violenta che avrebbe potuto mettere in pericolo anche l’incolumità dei residenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia e i tecnici della Scientifica, impegnati nei rilievi e nella raccolta di ogni elemento utile alle indagini. In fase di analisi anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero offrire dettagli importanti.

Pochi minuti dopo l’esplosione, sempre intorno alle 4:00, una volante della Polizia ha ingaggiato un inseguimento con un’auto di grossa cilindrata lungo via Canosa. Il veicolo è riuscito a far perdere le proprie tracce ma, al momento, non è chiaro se ci sia un collegamento diretto con il colpo messo a segno ai danni della banca.