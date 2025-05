Non eccelle sicuramente la provincia di Barletta-Andria-Trani per qualità della vita per giovani. Stando alla ricerca condotta dal Sole 24Ore infatti, la sesta provincia pugliese, con 420,85 punti, si piazza al novantanovesimo posto su centosette province. ”Maglia nera” di questa speciale classifica è rappresentata da Roma, che segue di tre punti percentuali il Sud Sardegna. Peggio in Puglia solo il tarantino, in cui pesano gli ormai noti problemi salutari e sociali legati alla presenza delle Acciaierie.

Lo studio si basa su 15 indicatori (es. lavoro, affitti, sport, cultura) che misura quanto una provincia sia adatta ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Per ogni indicatore, la provincia con il miglior valore ottiene 1000 punti, quella con il peggiore 0. Le altre si collocano in mezzo, in base alla distanza tra i due estremi. La provincia di Gorizia (capitale della cultura insieme a Nova Gorica) si colloca al primo posto con 666,31 punti, seguita dai 620,56 di Bolzano e dai 611,88 di Cuneo.

A cura di Giacomo Colaprice