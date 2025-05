La segreteria dello Spi Cgil Bat, dopo l’arrivo del nuovo segretario generale Giovanni Dalò, si completa grazie all’elezione di altri due componenti: si tratta di Nicola Martiradonna e di Francesca Bruno. La riunione dell’assemblea generale dei pensionati della Bat si è tenuta questa mattina, 28 maggio, a Palazzo Beltrani a Trani alla presenza del segretario generale dello Spi Puglia, Michele Tassiello e del segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente, oltre che alla presenza del segretario generale dello Spi Cgil Bat, Giovanni Dalò.

Nicola Martiradonna ha alle spalle una lunga carriera nel patronato Inca Cgil, sin dal 1978 presso la Camera del lavoro di Andria. Dal 1983 al 1991 è stato anche consigliere comunale ad Andria, eletto nelle liste del PCI. Nel 1986 passa al comprensorio Cgil di Andria nella Direzione del patronato Inca occupandosi sempre della tutela e assistenza dei lavoratori e pensionati. Nel 2022 viene eletto direttore provinciale del patronato Inca Cgil Bat ruolo svolto a tutt’oggi.

Francesca Bruno, oltre allo Spi Cgil Bat ricopre già, e continuerà a farlo, il ruolo di coordinatrice della Camera del Lavoro di Trani, che svolge dal 2024. Bruno è laureata magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche presso l’Università di Tor Vergata di Roma, ha conseguito un master in Innovazione e Management per le aziende sanitarie.

Ha alle spalle una lunga carriera nel servizio sanitario, in qualità di coordinatrice infermieristica, dove ha maturato competenze gestionali e organizzative.

“Grazie innanzitutto ai componenti uscenti della segreteria provinciale per il lavoro svolto, con i nuovi segretari andremo avanti nella cura e nella difesa dei pensionati, ormai tra le fasce più deboli della società. Con l’entrata di Nicola Martiradonna, la segreteria dello Spi Cgil Bat, grazie alla sua vasta esperienza lavorativa, potrà assicurare professionale ed adeguata assistenza in materia pensionistica. Mentre con Francesca Bruno riusciremo, avvantaggiandoci delle sue qualità professionali e personali, unite a una profonda sensibilità verso le persone fragili e vulnerabili, ad accentuare ancora di più la propensione all’ascolto e alla cura delle relazioni della nostra organizzazione. Ai miei compagni di viaggio auguro buon lavoro “, commenta Giovanni Dalò.

“Congratulazioni alla nuova segreteria dello Spi Cgil Bat che si compone di figure di grande valore e che da anni rappresentano un punto di riferimento per il territorio grazie al loro impegno, sia in ambito lavorativo che sindacale, con competenza e passione. Siamo certi che continueranno a fare la differenza, tutelando i diritti e promuovendo giustizia e dignità per tutte e tutti”, concludono dalla segretaria della Cgil Bat.