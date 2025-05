Un cuore rosa batte al centro del nuovo pasticciotto nato in Salento. Si chiama Divinotto ed è il dolce simbolo di inclusione e solidarietà, dedicato all’associazione Divine del Sud, da anni impegnata nella difesa dei diritti delle donne e delle fasce più fragili della società. A firmarlo è Angelo Bisconti, il maestro pasticciere di Campi Salentina che ha già fatto parlare di sé con il Pasticciotto Obama e il Pasticciotto del Campione, dedicato a Jannik Sinner. Con il Divinotto, Bisconti unisce sapori e valori, dolcezza ed impegno sociale.

All’interno del divinotto, la crema classica incontra la confettura di Fragola Candonga extra, coltivata nel Metapontino. In cima, un cuore rosa di pasta di mandorla: non solo decorazione, ma messaggio d’amore e rispetto verso chi ogni giorno costruisce ponti e non barriere.

Durante la presentazione ufficiale, nel Palazzo San Domenico di Barletta, è stato offerto in degustazione gratuita e la ricetta condivisa con i pasticceri locali: perché il Divinotto non vuole essere solo un dolce, ma un messaggio che si moltiplica, che viaggia da forno a forno per diventare simbolo di una comunità più accogliente e solidale.

