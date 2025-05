Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificata sotto l’impulso del Questore della sesta provincia pugliese, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un ventiquattrenne barlettano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli operatori della Squadra Mobile della Questura BAT, durante lo svolgimento di mirati servizi di monitoraggio e controllo, hanno colto in flagranza di reato l’odierno indagato vicino la sua abitazione con una busta contenente circa 2 chili di marijuana.

Il soggetto alla vista degli operatori ha abbandonato la suddetta busta dandosi alla fuga; ne è seguito un inseguimento a piedi culminato nella sua cattura. La conseguente perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione dell’uomo, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 2,2 chili di sostanza stupefacente dello stesso tipo.

Al termine delle attività, il soggetto è stato arrestato in flagranza. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Da inizio anno considerando l’odierno arresto, nel comune di Barletta, la Polizia di Stato ha effettuato 14 arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sequestrando oltre 11 kg di marijuana, 700 gr. di hashish, 500 gr. di cocaina e due pistole illegittimamente detenute.