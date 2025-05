Nasce il nuovo Barletta 2025/2026. Nella giornata del 29 maggio 2025, attraverso una conferenza stampa, sono stati presentati Beppe Iannone e Savino Daleno, che torneranno a ricoprire le cariche, rispettivamente, di direttore generale e direttore sportivo.

Iannone non ha nascosto la sua emozione per il ritorno in biancorosso a due anni di distanza dall’ultima esperienza, facendo un punto generale su quelli che saranno i temi fondamentali da cui ripartire. ”Adesso sarà il momento di rompere il ghiaccio-esordisce-poi ci focalizzeremo su tutto quello che ci serve per garantirci un’organizzazione e prepararci anche al prossimo futuro. Ci sono delle priorità: dalla gestione del Puttilli all’impiantistica in generale, dal settore giovanile alla struttura per programmare un salto, spero quanto più immediato possibile, nel professionismo. Sappiamo quello che dobbiamo fare e siamo convinti di essere in grado di farlo. Romano? In contatto da due mesi, gli ho subito detto di sì”.

Per Savino Daleno, primo tesserato del Barletta post primo fallimento, capitano dal 2006 al 2009 e direttore sportivo dal 2018 al 2023, è viscerale il legame con la piazza biancorossa. ”Torno con grande emozione, con voglia di non deludere nessuno: dal presidente alla mia famiglia. Faremo una squadra competitiva e, nelle prossime settimane, ufficializzeremo il nome del nuovo allenatore e dei primi componenti della rosa. Voglio ringraziare anche chi mi ha preceduto e il presidente per la fiducia. Non tutti possono giocare a Barletta, faremo scelte ponderate per disputare un campionato importante, ma non posso ancora rivelare nomi”.

Attese novità per la panchina e per la rosa che disputerà il prossimo campionato in Serie D. Capitolo allenatore: in pole, ormai da diverso tempo, è Nicola Ragno, ma occhio anche a Pizzulli e Danucci, i cui profili restano in piedi. La giornata del prossimo mercoledì potrebbe essere decisiva in tal senso. Per quanto riguarda la squadra, si ripartirà, salvo intoppi, da Esteban Giambuzzi, vicinissimo alla riconferma. Tra le new entries invece, avviate le trattative con Mateus Da Silva per l’attacco; Cris Cancelli (ex Fidelis Andria) e Luca Guadalupi (ex Sambenedettese) per la mediana. Per la retroguardia, piace il centrale Andrea Cristini del Guidonia e Manuel Esposito, tra i pali, della Fidelis Andria.

A cura di Giacomo Colaprice