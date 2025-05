I nuovi soci Vincenzo Bellino e Giuseppe Peres, in rappresentanza del gruppo Audace e dell’assente Michele Dibenedetto, al fianco del presidente Marco Arturo Romano: eccolo il nuovo assortimento societario del Barletta. E poi: Savino Daleno direttore sportivo, Beppe Iannone direttore generale e Luca Tilia club manager. Il nuovo Barletta ha scoperto i volti. Aspettando quello più atteso, l’allenatore: Nicola Ragno resta il favorito, ma lo stesso Daleno continua a sondare altri profili. Da registrare dopo Tiozzo, Loseto e Pizzulli, un contatto con Danucci.

Il ritorno di Daleno come uomo-mercato biancorosso, ma anche il ritorno di Beppe Iannone come direttore generale.

Mercato in fermento: dialoghi intrapresi con Fernandes per la porta, Donida, Sirri, Lanzolla per la difesa, Cancelli e Guadalupi per il centrocampo, Da Silva, Volpicelli e Sosa per l’attacco. Il Barletta non ha l’obbligo di vincere il campionato di Serie D. Ha il dovere morale, però, di provarci.

Dei calciatori che hanno vinto l’Eccellenza ancora sotto contratto, l’unico che sembrerebbe avere chance di restare è Esteban Giambuzzi.

