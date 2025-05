Domenica 1° giugno 2025, nella suggestiva cornice della storica chiesa di San Michele in via Cialdini, nel cuore del centro storico di Barletta, si terrà il concerto del Coro Polifonico “Il Gabbiano” di Barletta, evento conclusivo della rassegna concertistica Verba Sonora, che ha animato il mese di maggio con momenti di grande musica e partecipazione di pubblico, promossa nell’ambito degli eventi culturali del mese Mariano in onore della Beata Vergine dello Sterpeto.

La rassegna, organizzata dal Capitolo Cattedrale di Barletta e dal Comitato Feste Patronali “Barletta Civitas Mariae”, si è avvalsa della consulenza artistica del M° Gianluigi Gorgoglione ed è stata patrocinata dal Coro Il Gabbiano, dall’Associazione Regionale dei Cori Pugliesi Chorus Inside Puglia e da Federcori.

Il concerto del Coro “Il Gabbiano”, molto atteso dal pubblico, proporrà un programma coinvolgente, variegato e accessibile a tutte le età, fedele alla linea artistica del gruppo che si distingue da anni per la qualità delle scelte musicali e la ricchezza interpretativa. Un’occasione imperdibile per vivere un momento di cultura, bellezza e condivisione.

Ingresso libero fino a esaurimento posti alle ore 20:00, inizio concerto ore 20:30.