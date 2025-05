Il weekend alle porte, come da agenda tracciata dal direttore sportivo Savino Daleno al momento della sua conferenza stampa di insediamento, sarà quello utile per definire il nome del nuovo allenatore e accompagnare ai primi annunci anche alla voce “calciatori in entrata”, in casa Barletta c’è anche un elenco di calciatori che restano alla porta. Sono quelli con un legame contrattuale in eredità dalla scorsa stagione sportiva, archiviata con la vittoria del campionato di Eccellenza pugliese con largo anticipo sull’esposizione dalla bandiera a scacchi e con il ko nella finalissima nazionale di Coppa Italia Dilettanti per mano della Rovato Vertovese. Tra le colonne della rosa 2024/25 ci sono stati Vito Lavopa e Giovanni Montrone.

Lavopa e Montrone non negano l’elevato indice di gradimento per un altro anno in biancorosso, questa volta in Serie D. Una visione condivisa con Nicola Strambelli, decisivo per 38 delle 100 reti del Barletta 2024/25 con gol e assist. Il fantasista barese non ha dubbi sulle preferenze per il futuro.

Indicazioni di massima, che per diventare realtà dovranno incrociare il parere positivo dell’area tecnica. Un altro anno di contratto con i biancorossi lo hanno al momento anche gli attaccanti Scaringella e Lattanzio, i centrocampisti Bernaola e Bayo Sarr e il difensore Giambuzzi. La sensazione è che al momento solo quest’ultimo abbia la certezza assoluta di far parte del progetto anche per la prossima stagione. Per gli altri sono in corso valutazioni che potrebbero durare ancora diversi giorni.

Il servizio.