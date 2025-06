Nella notte a Barletta, in via Giulini, ignoti hanno tentato di forzare – con arnesi da scasso – lo sportello della BCC Appulo Lucana. Il tentativo di effrazione non ha avuto esito positivo. L’atm attualmente è fuori uso. Sull’episodio indaga la polizia per risalire all’identità dei responsabili. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. Nella notte, a Terlizzi, la banda della marmotta ha colpito una filiale Unicredit (in Largo Pappagallo). Ingenti i danni dopo la deflagrazione.