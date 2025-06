Come le onde del mare, i nostri canottieri non si fermano mai. Appena il tempo di riprendere fiato dopo gli impegni agonistici dell’ultimo fine settimana di maggio ed ecco che si torna in barca. Questa volta tocca alle categorie allievi, cadetti e under 17 con un doppio impegno di canottaggio “flat water”: la seconda e terza gara regionale del 2025 valevoli anche come Campionato Regionale di Puglia e Basilicata.

Lo specchio d’acqua, teatro delle gare dell’uno e due giugno, è stato quello del bacino portuale di Brindisi, antistante la sede della locale sezione della Lega Navale. Lì, la squadra di Cosimo Cascella composta da ben diciotto atleti, Azzurra Arsa, Eloisa Buonacara, Giuseppe Buonacara, Barbara Cilli, Giorgia Doronzo, Maria Sabrina Figliolia, Marianna Figliolia, Domenico Filannino, Giuseppe Filomeno, Anita Fiorella, Federica Fiorella, Sofia Fiorella, Salvatore Mascolo, Leonardo Pezzolla, Andrea Piccolo, Grazia Scarlino, Isabel Seccia e Antonio Valerio, si è confrontata con quelle dei loro pari età delle società pugliesi, riuscendo a conquistare 10 ori, 11 argenti e 6 bronzi.

Tra le ottime prestazioni fornite dalla compagine barlettana, spicca il doppio titolo di Campionesse Regionali 2025 conquistato da Barbara Cilli e Giorgia Doronzo sia nella loro categoria under 17 che in quella superiore delle under 19. Il presidente del Lega Navale di Barletta Giuseppe Gammarota ha commentato: “Sono particolarmente orgoglioso dei successi nelle categorie giovanili che sono la linfa vitale del movimento remiero barlettano e premiano l’impegno della nostra sezione a favore dello sport”.