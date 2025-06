Commosso e al contempo perentorio, il comandante provinciale dei Carabinieri della Bat, Massimiliano Galasso, si rivolge così al pubblico in uno dei passaggi salienti del discorso effettuato nel cuore della cerimonia di ieri presso il Castello di Barletta per le celebrazioni del 211° anniversario della Fondazione dell’Arma.

Un evento tanto solenne quanto suggestivo, seguito da migliaia di persone grazie alla diretta della nostra emittente, a cui hanno presenziato anche il prefetto Silvana D’Agostino, il procuratore della Repubblica Renato Nitti, il questore Alfredo Fabbrocini, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Pierluca Cassano, i rappresentati istituzionali di tutti i comuni della Bat nonché numerose autorità civili e militari. Tutti accomunati nel rivolgere un profondo grazie ai Carabinieri per l’intensa attività svolta nell’ultimo anno sul territorio. Un legame costruito giorno dopo giorno, nel segno dell’ascolto, di interventi discreti ma essenziali, di vera prossimità.

Nel corso della cerimonia non è mancato il doveroso omaggio con le attestazioni di encomio alle personalità dell’Arma che si sono distinte nell’ultimo anno per i loro interventi a contrasto della criminalità organizzata in tutte le sue diramazioni, dai trafficanti di droga alle bande di predatrici di tir, passando per i blitz finalizzati a smantellare i gruppi dediti a sequestri di veicoli, al commercio dei pezzi rubati e ai depositi illegali.