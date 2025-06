La grammatica e la cartellonistica: due concetti che a Barletta non vanno d’accordo. Cari amici e concittadini automobilisti, se non avete spulciato l’albo pretorio sappiate che l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare di una settimana (dal 15, come accadeva da anni, ad oggi) l’inizio del pagamento delle strisce blu in via fratelli ammiragli Casardi e sul litorale di Levante. È stato fatto con una determina del 29 maggio, a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo calendario.



L’ordinanza non è stata seguita – come quasi sempre accade anche per tematiche indubbiamente di inferiore pubblico interesse – da un comunicato stampa. Risultato? Oggi in via fratelli ammiragli Casardi tempesta di multe per tutti, o quasi. Certo, si poteva fare più attenzione nel leggere l’unico cartello presente su 200 metri di strada. Ma di certo si doveva comunicare molto meglio e con molta più trasparenza. Un provvedimento che gioverà senza dubbio alle casse comunali e che magari avrà portato in dote fondi utili per acquistare dei totem per la segnaletica più decenti e meno sgrammaticati ma che sa di autogol.