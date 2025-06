La quarta e ultima tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprint, disputata in casa della omonima

prestigiosa azienda leader mondiale nella produzione di barche da canottaggio, è stata prodiga di soddisfazioni per la squadra della Lega Navale di Barletta.

I ragazzi e le ragazze allenate da Cosimo Cascella hanno inanellato una serie di successi sia nella gara internazionale che ha registrato la presenza di atleti di 16 nazioni, sia in quella nazionale. Questo ha portato i colori barlettani a conquistare il terzo posto nella classifica a squadre su 59 società partecipanti, confermando la posizione tra i leader del panorama remiero nazionale e internazionale.

Maria Lanciano, con gli ori conquistati nel singolo e nel doppio internazionale, si conferma l’atleta leader nella categoria under 19 avendo vinto tutte le prove dell’edizione 2025 del trofeo. Questo le è valso il titolo di “The Princess of Beach Sprint” in singolo e di “The Young Golden Couple of Beach Sprint” in doppio con Lucio Fugazzotto della Peloro Rowing.

Nella gara nazionale hanno brillato, conquistando la vetta del podio, Azzurra Severini in coppia con il campione olimpico Stefano Oppo (Carabinieri) nella categoria senior e la giovane singolista Barbara Cilli che ha trionfato nella categoria under 19.

Anthony Sguera, nella competitiva categoria master under 43, ha conquistato un eccellente bronzo. La città di Barletta, dopo il Campionato Mondiale del 2023 e i Campionati Italiani del 2021 e 2022, dal 12 al 14 settembre prossimi, ospiterà il Campionato Italiano di Beach Sprint e, potete scommetterci, la Lega Navale sarà ancora una volta protagonista.