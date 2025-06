Sono due i comuni pugliesi in cui è stato raggiunto il quorum dei votanti per i referendum: si tratta di Triggiano (Bari) con il 53,66% e Orta Nova (Foggia) con il 50,01%. Tuttavia in entrambi i comuni si votava anche per l’elezione del sindaco. La percentuale più bassa di votanti per la tornata referendaria è stata registrata a Peschici, piccolo comune del Gargano, dove ai seggi si è recato solo il 9,54% degli aventi diritto. Il Puglia gli elettori che si sono recati alle urne per i referendum sono stati il 28,62%.

Nella BAT ha votato 27,74% degli elettori. I comuni della sesta provincia con l’affluenza più alta sono stati Minervino Murge, Barletta e Spinazzola (hanno superato il 30%, Minervino ha fatto registrare il dato più alto di tutti con il 31,63%). La percentuale più bassa è stata registrata a Trinitapoli (19,99%).

Ecco il dettaglio: