Un siparietto tra alcuni soccorritori ed infermieri del 118 ed il sindaco di Barletta Mino Cannito ha chiuso l’inaugurazione degli spazi riqualificati dalla ASL BT delle tre postazioni per il servizio di Emergenza Sanitaria nella nuova sede in via Mura del Carmine in un’area retrostante della ex scuola “Principe di Napoli”. Da molto tempo i soccorritori chiedevano infatti una postazione più consona per il loro servizio così essenziale per la comunità.

La sede messa a disposizione dal comune di Barletta ha avuto un lungo iter ma, soprattutto, un profondo lavoro di rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo ed impiantistico degli spazi non solo interni ma anche esterni.

Una superfice più adeguata che internamente al primo piano prevede 6 camere da riposo climatizzate ma anche spogliatoi separati per genere e conformi a tutte le normative oltre che alcuni locali al piano terra usati per supporto logistico e tecnico-operativo. Il servizio di 118 è gestito in convenzione da circa un anno e mezzo dalla ASL BT e dalla Sanitaservice dell’ASL BT.

Stamattina i primi interventi proprio a partire dalla nuova sede più funzionale anche per i tempi di intervento.