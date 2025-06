Giornata di grande partecipazione politica a Barletta, dove si è tenuto il Congresso Provinciale di Noi Moderati, un evento che ha richiamato iscritti, delegati e rappresentanti istituzionali del centrodestra, pronti a dare nuova linfa al movimento sul territorio.

Durante i lavori, il Congresso ha proclamato per acclamazione il Consigliere Comunale di Barletta Rocco Dileo come nuovo Coordinatore Provinciale. Un momento che segna l’inizio di una nuova stagione politica per il movimento nella BAT, con una squadra definita “forte e coesa”, pronta a dare un contributo importante al futuro del centrodestra in Puglia.

A presiedere i lavori congressuali è stata la Senatrice Giusy Versace, giunta da Milano per guidare l’assise e portare il proprio sostegno al partito a livello territoriale. “In aumento le adesioni a Noi Moderati – spiega – dove trovano spazio battaglie di grande impatto sociale: dallo sport accessibile a tutti, alla difesa dei diritti delle persone con disabilità, fino alla lotta contro ogni forma di violenza”.

A comporre il tavolo di presidenza anche l’ex assessore Lucia Ricatti, Mimmo Cataleta e il Coordinatore Regionale di Noi Moderati Puglia, Luigi Morgante. Ascoltare le comunità locali, secondo i vertici del movimento, è la chiave per arrivare a una proposta politica solida e condivisa, in vista delle prossime elezioni regionali.

Il servizio.