Il Comune di Barletta indice un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti interessati alla organizzazione e gestione di servizi socio-educativi territoriali, nonché di centri con funzione educativa e ricreativa in favore di minori dai 3 ai 14 anni compiuti, residenti nel Comune di Barletta. Le attività saranno realizzate nel periodo compreso dal 01.07.2025 al 30.09.2025.

Possono presentare le proposte progettuali:

Enti pubblici e privati e soggetti del Terzo settore, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, così come definiti dall’art. 4 del Dlg 117/2017;

Operatori economici ed enti privati aventi personalità giuridica, che perseguano finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di minori.

In particolare: scuole, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, parrocchie, fondazioni ovvero ASD-associazioni sportive dilettantistiche/SSD – società sportive dilettantistiche e altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che non siano destinatari di altri finanziamenti similari.

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza entro e non oltre il giorno 19 giugno 2025 ore 10:00 . La domanda di partecipazione, con gli allegati previsti dall’Avviso, è reperibile sul sito internet del Comune di Barletta https://servizionline.hypersic.net/cmsbarletta/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=400, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: [email protected], corredata obbligatoriamente da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, pena l’esclusione. Saranno finanziati progetti, in base al numero delle richieste pervenute, fino a concorrenza delle risorse disponibili, secondo il criterio dell’ordine cronologico di ricezione della domanda a mezzo PEC.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE PERVENUTE ATTRAVERSO ALTRE MODALITÀ E FUORI DAL TERMINE STABILITO.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Welfare, sito in Piazza Aldo Moro n. 16 – 4° piano al seguente recapito telefonico:

Istruttore Amministrativo: Valentina Nichilo Tel. 0883/516740;

mail: [email protected]