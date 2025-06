Parte dal prossimo fine settimana, e per tutti i weekend di questa estate barlettana, il servizio bus notturno. Un’iniziativa illuminata e responsabile dell’Amministrazione comunale per agevolare il divertimento responsabile serale lungo le litoranee; inoltre, dall’8 al 17 agosto il servizio verrà garantito tutte le sere. Gli orari sono dalle 23 alle ore 3, partendo da una corsa da Parco dell’Umnità nella zona 167. Ad annunciarlo, questa mattina presso la sala Giunta di Palazzo di Città, il sindaco Mino Cannito, l’assessore alla Polizia Locale, al Trasporto Pubblico Locale e alla Mobilità Sostenibile, Maria Anna Salvemini; presente anche l’assessore alle Politiche Giovanili, Mihaela Albanese e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Dileo, oltre ad alcuni rappresentati del Consiglio comunale.

Questo servizio sarà gratuito sia per i cittadini che ne possono usufruire sia per il Comune di Barletta poiché con la ditta Scoppio (che gestisce il trasporto pubblico locale) si è trovato il rimedio per non gravare sulle casse comunali.

È chiaro che l’offerta si rivolge principalmente ai giovani, ma anche alle famiglie che si recano presso i lidi sulle litoranee di Ponente e di Levante nelle ore notturne; questo progetto si propone come sperimentale e serve anche a diffondere, soprattutto fra i giovani, una migliore cultura della mobilità sostenibile. Da parte della Scoppio fanno sapere che il bus è completamente accessibile ai disabili, garantendo un utile servizio per tutti.

«Un servizio che è stato pensato affinchè i nostri giovani lo possano utilizzare in sicurezza – così lo ha presentato Cannito – evitando l’uso della macchina, perché noi pensiamo che i ragazzi abbiano diritto a divertirsi e ritornare a casa in sicurezza. È un servizio disponibile per tutta la cittadinanza ed è totalmente gratuito anche per il Comune di Barletta, perché noi abbiamo pensato di eliminare i chilometri di una corsa che veniva poco utilizzata e trasferirla per questo servizio notturno. Auspichiamo che questo abbia successo e invitiamo i genitori affinchè sollecitino i loro ragazzi a usufruirne perché è un servizio che garantisce sicurezza per loro e per tutte le famiglie. Se questo avrà successo noi lo struttureremo non soltanto d’estate, monitoreremo ovviamente la partecipazione a questo progetto e potremo pensare di metterlo a disposizione anche in inverno per portare i ragazzi nel centro della movida e tornare a casa in sicurezza, in modo da non utilizzare l’automobile che comporta dei problemi come quelli del parcheggio, dell’inquinamento, furto d’auto, quindi tutta una serie di motivazioni che vedano utile questo servizio».

«Quest’anno siamo davvero orgogliosi di aver dato il via ad un servizio che garantirà alla cittadinanza un rientro sicuro – questo il commento dell’assessore Salvemini – soprattutto per i giovani e per le famiglie che sono solite trattenersi a lungo in estate sulle litoranee e il centro storico. La finalità è esclusivamente a garanzia della tutela dei cittadini, ma prevede una programmazione e un’organizzazione ad hoc affinchè possiamo garantire il servizio in una fascia oraria lunga, perché partirà alle ore 23 e si concluderà alle ore 3, attraverserà quasi tutto il territorio barlettano coinvolgendo zone come il Parco dell’Umanità da cui il servizio partirà fino ad arrivare alle due litoranee. Auspichiamo che il servizio abbia successo in modo da riproporlo in maniera costante nel tempo, ci attiveremo per pubblicizzarlo sulle varie linee e con locandine nei lidi e attività commerciali, che ricordiamo è totalmente gratuito»

In conclusione è intervenuto l’amministratore della ditta Scoppio, Spadaro Michele: «Un’esperienza che noi già viviamo in altre città dove ha avuto successo e noi come azienda pensiamo che anche a Barletta possa avere lo stesso risultato. Abbiamo messo a disposizione un mezzo nuovo, immatricolato ad aprile, con tutti i comfort possibili proprio perché crediamo in questo progetto».