Mercoledì 18 giugno alle ore 10:30, presso l’Aula Convegni “Sala Rossa” del Polo Universitario a Barletta in viale Ippocrate 15, si terrà un convegno per presentare il “Piano Mirato di Prevenzione Edilizia 2025 – Patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico” a cura dello SPESAL Asl Bt (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro).

è destinato al datore di lavoro ed alle altre figure responsabili della sicurezza delle aziende che operano nel settore della rifinitura di muri interni ed esterni tramite la messa in posa dell’intonaco

Tale incontro, al termine del quale verrà rilasciata l’attestazione di presenza all’evento,

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, così come il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2198 del 22 dicembre 2021, evidenzia come i disturbi muscolo scheletrici, comprese le patologie muscolo-scheletriche lavoro-correlate degli arti superiori, rappresentino una problematica rilevante per la salute dei lavoratori esposti a tale rischio con evidenti ripercussioni anche a livello di produttività aziendale.

Il Piano Mirato di Prevenzione è, quindi, una iniziativa che punta a migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro, concentrandosi su specifici rischi o settori produttivi con l’obiettivo di promuovere, secondo un modello condiviso, una modalità di intervento dei Servizi di Prevenzione mirata a coniugare le attività di assistenza con quelle di vigilanza nelle azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In edilizia i disturbi e le patologie muscolo-scheletriche rappresentano la percentuale maggiore di tutte le malattie professionali denunciate. Gli intonacatori sono tra le mansioni maggiormente esposte a patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi, a operazioni ripetitive degli arti superiori, a posture incongrue, statiche e dinamiche, oltre che al sovraccarico biomeccanico.

Tale documento – alla cui stesura hanno collaborato la dr.ssa Maria Giovanna Miccoli in qualità di Direttrice f.f. dell’UOC Spesal Asl Bt, il dott. Andrea Fattizzo in qualità di Tecnico della Prevenzione dell’UOC Spesal Asl Bt, il dott. Francesco Rodriguez in qualità di Dirigente Medico dell’UOC Spesal Asl Bt e la dr.ssa Enza Sabrina Silvana Cannone in qualità di Dirigente Medico dell’UOC Spesal Asl Bt – è rivolto ai Datori di lavoro, RSPP/ASPP, Medici Competenti, RLS ed ai Consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ha lo scopo di fornire elementi utili per una corretta valutazione del rischio e corretta gestione del rischio specifico da movimentazione manuale dei carichi; ad esso viene allegata una scheda di autovalutazione avente l’obiettivo di orientare il Datore di Lavoro alla verifica della idoneità del percorso di individuazione, valutazione e gestione del rischio fornendo inoltre, informazioni di indirizzo utili al rispetto degli obblighi cogenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.